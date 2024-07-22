В Подмосковье поезд насмерть сбил двух человек

В Подмосковье поезд насмерть сбил двух человек. Об этом сообщил портал «МК».

Трагедия произошла в понедельник, 22 июля. в 0:20, в районе станции Тучково Рузского городского округа.

Уточняется, что поезд сбил пьяных мужчину и женщину. Личности устанавливаются.