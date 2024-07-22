В Подмосковье поезд насмерть сбил двух человек
В Подмосковье поезд насмерть сбил двух человек. Об этом сообщил портал «МК».
Трагедия произошла в понедельник, 22 июля. в 0:20, в районе станции Тучково Рузского городского округа.
Уточняется, что поезд сбил пьяных мужчину и женщину. Личности устанавливаются.
В Подмосковье поезд насмерть сбил двух человек
В Подмосковье поезд насмерть сбил двух человек. Об этом сообщил портал «МК».
Трагедия произошла в понедельник, 22 июля. в 0:20, в районе станции Тучково Рузского городского округа.
Уточняется, что поезд сбил пьяных мужчину и женщину. Личности устанавливаются.
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https://www.rzn.info/news/accident