В Пензенской области в ДТП погиб 28-летний мотоциклист

В Пензенской области в ДТП погиб 28-летний мотоциклист. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по региону.

Авария произошла на 46 километре трассы «Тамбов — Пенза — Беково». По информации ведомства, столкнулись мотоцикл Suzuki и «КамАЗ». Мотоциклом управлял мужчина 1996 года рождения, грузовиком — мужчина 1978 года рождения.

В результате погиб мотоциклист.

По факту аварии проводится проверка.