В Москве подросток выпал из окна и упал на припаркованный автомобиль

В Москве подросток выпал из окна и упал на припаркованный автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в понедельник, 22 июля, около 16:30 жители многоэтажки на проезде Дежнева нашли подростка на крыше припаркованного Kia Sorentо.

Пострадавшим оказался 16-летний местный, живущий в этом же доме. У него диагностировали открытый перелом плеча, закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом голени и подозрение на травму позвоночника. По предварительной информации, он выпал с 12 этажа.

Сейчас за его жизнь борются врачи.