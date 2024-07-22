В Москве мужчина поджег квартиру, убив мать и бабушку

В Москве мужчина поджег дверь в квартиру, убив мать и бабушку. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Возгорание случилось в доме на Краснобогатырской улице. После тушения огня пожарные нашли в выгоревшей квартире трупы 89-летней пенсионерки и 55-летней женщины.

«По предварительной информации, возгорание произошло в результате поджога — мужчина поджег дверь в квартиру, в которой находились его мать и бабушка», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что преступник установлен.