В Москве иностранец порезал девушку ножом

В Москве иностранец порезал девушку. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел на юго-западе Москвы. На почве личной неприязни мужчина не менее трех раз ударил девушку ножом.

На публикуемых кадрах видно, что он догнал свою жертву, когда она проходила около ТЦ, и на глазах прохожих начал бить ножом, пока пострадавшая не упала на землю. После этого злоумышленник сбежал.

Девушку госпитализировали. Возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали, им оказался 22-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.