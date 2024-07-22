В Махачкале студентка погибла при пожаре во время квеста

В Махачкале студентка погибла при пожаре во время квеста в комнате страха. Об этом пишет Baza.

Отмечается, что возгорание случилось в квест-парке «Дом ужасов» на улице Расула Гамзатова.

19-летняя девушка умерла в больнице. Еще одна студентка получила ожоги 97% тела.

Кроме того, от огня пострадал 21-летний молодой человек.