В Махачкале студентка погибла при пожаре во время квеста
В Махачкале студентка погибла при пожаре во время квеста в комнате страха. Об этом пишет Baza.
Отмечается, что возгорание случилось в квест-парке «Дом ужасов» на улице Расула Гамзатова.
19-летняя девушка умерла в больнице. Еще одна студентка получила ожоги 97% тела.
Кроме того, от огня пострадал 21-летний молодой человек.
В Махачкале студентка погибла при пожаре во время квеста
В Махачкале студентка погибла при пожаре во время квеста в комнате страха. Об этом пишет Baza.
Отмечается, что возгорание случилось в квест-парке «Дом ужасов» на улице Расула Гамзатова.
19-летняя девушка умерла в больнице. Еще одна студентка получила ожоги 97% тела.
Кроме того, от огня пострадал 21-летний молодой человек.
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Происшествия
https://www.rzn.info/news/accident