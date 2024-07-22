В Красноярском крае катер с людьми врезался в скалу
В Красноярском крае катер с людьми врезался в скалу. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на местное МЧС.
Отмечается, что авария произошла на реке Северная. В ней пострадали три человека, один погиб.
Проводится проверка.
В Красноярском крае катер с людьми врезался в скалу
В Красноярском крае катер с людьми врезался в скалу. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на местное МЧС.
Отмечается, что авария произошла на реке Северная. В ней пострадали три человека, один погиб.
Проводится проверка.
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Происшествия
https://www.rzn.info/news/accident