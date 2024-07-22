В Красноярском крае катер с людьми врезался в скалу

В Красноярском крае катер с людьми врезался в скалу. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на местное МЧС.

Отмечается, что авария произошла на реке Северная. В ней пострадали три человека, один погиб.

Проводится проверка.