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В Красноярске мужчина убил двух девушек кувалдой за просьбу вернуть 800₽

В Красноярске мужчина убил двух девушек кувалдой за просьбу вернуть 800₽. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил Telegram-канал Следственного комитета России.

Преступление было совершено в июне 2000 года в городе Кодинске. Тогда две 16-летние подруги пришли в гараж к 19-летнему знакомому. Они попросили его вернуть долг в сумме 800 рублей. Однако молодой человек убил девушек ударами кувалдой по голове.

После этого осужденный сбросил тела в яму, расположенную рядом с гаражом, и скрылся.

С заявлением о безвестном исчезновении несовершеннолетней дочери и ее подруги обратилась мать одной из пропавших. Однако преступление оставалось нераскрытым долгое время.

В ходе повторного изучения материалов уголовного дела, были получены данные о том, что девушки стали жертвами преступления и к их гибели причастен ныне 42-летний мужчина, ранее проживавший в Кодинске.

«24 марта 2023 года он был задержан в Красноярске. В ходе допроса он признался в совершенных убийствах и показал место, где сокрыл тела», — уточнили в СК.

Останки убитых подруг обнаружили в яме на глубине 5,5. Там же находились их личные вещи.

Суд приговорил убийцу к 13 годам колонии.