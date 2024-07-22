В Казани толпа мигрантов устроила массовую драку

В Казани толпа мигрантов устроила массовую драку. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил Telegram-канал «Плохие новости».

«Около кафе „1001 ночь“ две компании, что-то не поделили между собой, после чего на место с обеих сторон подъехала подмога», — говорится в сообщении.