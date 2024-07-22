В Иркутской области произошла смертельная авария с грузовиком

В Иркутской области произошла смертельная авария с грузовиком. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на местное УМВД.

Авария произошла ночью на восьмом километре дороги Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово.

Отмечается, что 23-летний водитель «Nissan Wingroad» выехал на полосу встречного движения, где врезался в фуру «МАЗ».

От полученных травм молодой человек скончался на месте ДТП.