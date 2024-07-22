В Госдуме предложили взыскивать с граждан долги за ЖКУ с помощью нотариусов

Отмечается, что закон позволит в большинстве случаев не доводить до суда.

В Госдуме предложили взыскивать с граждан долги за ЖКУ с помощью нотариусов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.

Отмечается, что закон позволит в большинстве случаев не доводить до суда.

Одним из востребованных механизмов внесудебного взыскания задолженности может стать исполнительная надпись нотариуса.