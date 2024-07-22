В Госдуме предложили взыскивать с граждан долги за ЖКУ с помощью нотариусов
Отмечается, что закон позволит в большинстве случаев не доводить до суда.
В Госдуме предложили взыскивать с граждан долги за ЖКУ с помощью нотариусов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.
Отмечается, что закон позволит в большинстве случаев не доводить до суда.
Одним из востребованных механизмов внесудебного взыскания задолженности может стать исполнительная надпись нотариуса.
В Госдуме предложили взыскивать с граждан долги за ЖКУ с помощью нотариусов
В Госдуме предложили взыскивать с граждан долги за ЖКУ с помощью нотариусов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.
Отмечается, что закон позволит в большинстве случаев не доводить до суда.
Одним из востребованных механизмов внесудебного взыскания задолженности может стать исполнительная надпись нотариуса.
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