В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал на покупку автомобиля

Отмечается, что автомобиль должен быть отечественной сборки, использоваться для перевозки пассажиров и не подлежит продаже.

В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал на покупку автомобиля многодетным семьям, а также имеющими ребенка-инвалида. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Отмечается, что автомобиль должен быть отечественной сборки, его невозможно продать или передать в залог в течение пяти лет с момента постановки на учет.