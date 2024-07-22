В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал на покупку автомобиля
Отмечается, что автомобиль должен быть отечественной сборки, использоваться для перевозки пассажиров и не подлежит продаже.
В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал на покупку автомобиля многодетным семьям, а также имеющими ребенка-инвалида. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.
Отмечается, что автомобиль должен быть отечественной сборки, его невозможно продать или передать в залог в течение пяти лет с момента постановки на учет.
В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал на покупку автомобиля
В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал на покупку автомобиля многодетным семьям, а также имеющими ребенка-инвалида. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.
Отмечается, что автомобиль должен быть отечественной сборки, его невозможно продать или передать в залог в течение пяти лет с момента постановки на учет.
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