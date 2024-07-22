В Госдуме предложили депортировать мигрантов за незнание русского языка

Авторы заявили, что принятие закона позволит сократить количество неквалифицированных трудовых мигрантов.

В Госдуме предложили депортировать мигрантов за незнание русского языка. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время многие сертификаты о владении русским языком признают недействительными. Это подрывает требования к знанию русского языка, истории и законодательства России.

Авторы заявили, что принятие закона позволит сократить количество неквалифицированных трудовых мигрантов.