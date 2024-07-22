В Горном Алтае микроавтобус «улетел» в кювет, погибли три человека
В Горном Алтае микроавтобус «улетел» в кювет, погибли три человека. Об этом сообщается в группе «Горно-Алтайск» «ВКонтакте».
Отмечается, что трагедия произошла на 853 километре федеральной трассы Р-256 Чуйский трак.
По предварительной информации, пять человек пострадали, в том числе ребенок, погибли трое.
На месте работают экстренные службы.
В Горном Алтае микроавтобус «улетел» в кювет, погибли три человека
В Горном Алтае микроавтобус «улетел» в кювет, погибли три человека. Об этом сообщается в группе «Горно-Алтайск» «ВКонтакте».
Отмечается, что трагедия произошла на 853 километре федеральной трассы Р-256 Чуйский трак.
По предварительной информации, пять человек пострадали, в том числе ребенок, погибли трое.
На месте работают экстренные службы.
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Происшествия
https://www.rzn.info/news/accident