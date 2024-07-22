В Горном Алтае микроавтобус «улетел» в кювет, погибли три человека

В Горном Алтае микроавтобус «улетел» в кювет, погибли три человека. Об этом сообщается в группе «Горно-Алтайск» «ВКонтакте».

Отмечается, что трагедия произошла на 853 километре федеральной трассы Р-256 Чуйский трак.

По предварительной информации, пять человек пострадали, в том числе ребенок, погибли трое.

На месте работают экстренные службы.