В Екатеринбурге во сне умер шестимесячный ребенок

В Екатеринбурге во сне умер шестимесячный ребенок. Об этом пишет URA.RU.

Отмечается, что мать ребенка покормила его, затем уложила спать. Проснувшись через несколько часов, она заметила, что младенец не дышит.

Врачи не смогли спасти малыша.

По предварительным данным, ребенок задохнулся. Проводится проверка.