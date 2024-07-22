В Екатеринбурге мужчина убил собутыльника и залил его труп монтажной пеной

В Екатеринбурге мужчина забил до смерти собутыльника. После он залил тело монтажной пеной и спрятал в подвале. Об этом сообщил портал URA.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Инцидент произошел во время распития алкоголя. Мужчина поссорился с собутыльником и до смерти избил его. Осужденный убил собутыльника многочисленными ударами по голове.

«Убедившись, что потерпевший мертв, с целью сокрытия следов совершенного преступления осужденный переместил труп потерпевшего в подвальное помещение и, используя баллоны монтажной пены, запенил его, а также люк, ведущий в подвал», — следует из сообщения ведомства.

Мужчину признали виновным по части первой статьи 105 УК РФ (убийство). «Октябрьский райсуд назначил виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — отметили в прокуратуре.