В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала женщина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Украинские войска атаковали социальный объект в Грайвороне при помощи дрона-камикадзе.
Ранена сотрудница. Врачи Грайворонской ЦРБ женщине оказывают необходимую медицинскую помощь, у пострадавшей выявили сотрясение мозга.
«Дрон сдетонировал возле окна на втором этаже здания. В помещении повреждены входная группа и два кабинета, также выбиты окна на трех этажах», — отметил Гладков.
На месте работают оперативные службы.
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала женщина
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала женщина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Украинские войска атаковали социальный объект в Грайвороне при помощи дрона-камикадзе.
Ранена сотрудница. Врачи Грайворонской ЦРБ женщине оказывают необходимую медицинскую помощь, у пострадавшей выявили сотрясение мозга.
«Дрон сдетонировал возле окна на втором этаже здания. В помещении повреждены входная группа и два кабинета, также выбиты окна на трех этажах», — отметил Гладков.
На месте работают оперативные службы.