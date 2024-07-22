В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала женщина

В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала женщина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Украинские войска атаковали социальный объект в Грайвороне при помощи дрона-камикадзе.

Ранена сотрудница. Врачи Грайворонской ЦРБ женщине оказывают необходимую медицинскую помощь, у пострадавшей выявили сотрясение мозга.

«Дрон сдетонировал возле окна на втором этаже здания. В помещении повреждены входная группа и два кабинета, также выбиты окна на трех этажах», — отметил Гладков.

На месте работают оперативные службы.