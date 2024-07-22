Супруги из Рязани отправились во Владивосток на велосипедах

Отмечается, что это не первое велопутешествие супругов. До этого они уже проехали на велосипедах более 10 тысяч км по Крыму и Краснодарскому краю.

Юлия и Андрей Добрычевы отправились в путешествие во Владивосток на велосипедах. Об этом Юлия сообщила на своей странице «Вконтакте».

На 82 день велопутешествия из Рязани во Владивосток рязанцы выехали из города Куйтун и продолжают двигаться по Иркутской области.

Отмечается, что это не первое велопутешествие супругов. До этого они уже проехали на велосипедах более 10 тысяч км по Крыму и Краснодарскому краю. Во Владивосток из Рязани они отправились 1 мая.

Фото с личной страницы Юлии Добрычевой «Вконтакте».