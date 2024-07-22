Совет ЕС продлил все санкции против России на полгода
Ограничения продолжат действовать до 31 января 2025 года, указано в заявлении Совета.
Совет ЕС продлил все санкции против России на полгода. Об этом сообщили «
Ограничения продолжат действовать до 31 января 2025 года, указано в заявлении Совета.
Совет ЕС продлил все санкции против России на полгода
Совет ЕС продлил все санкции против России на полгода. Об этом сообщили «
Ограничения продолжат действовать до 31 января 2025 года, указано в заявлении Совета.
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