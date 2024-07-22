Соцсети: в рязанском дворе больше месяца течет канализация

Прорыв засняли по адресу площадь 26 Бакинских Комиссаров, дом 3.

В рязанском дворе больше месяца течет канализация. Об этом в понедельник, 22 июля рассказали жители в Telegram-канале «Рязань».

"Пл. 26 Бакинских Комиссаров д. 3. Вонь на весь двор, окна открыть невозможно. Особенно в жару. Звонки в водоканал не помогают. Звоним всем двором. Во время последнего звонка 18 июля диспетчер сказала, что 19-го июля, приедет подрядчик и начнет работу по замене трубы. Но как всегда, подрядчиком и не пахнет", — написали жильцы.