SHOT: в Краснодарском крае в ТЦ произошел взрыв

В Краснодарском крае в ТЦ произошел взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в торговом центре в Апшеронске. По информации источника, пострадали десять человек. Рухнула большая часть здания.

Также уточняется, что под завалами могут находиться люди. В частности, на связь не выходит сотрудница аптеки. На месте работают экстренные службы.