Саратовчанина осудят за смертельное ДТП в Шиловском районе

Обвиняемый выехал на встречку и столкнулся с автомобилем, в котором погибли водитель и шесть пассажиров.

Саратовчанина осудят за смертельное ДТП в Шиловском районе. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в апреле 2024 года 72 -летний обвиняемый двигался за рулем автопоезда в составе грузового тягача с полуприцепом по автодороге М-5 «Урал». Водитель превысил разрешенную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Mazda.

В результате происшествия водитель и шесть пассажиров легковушки скончались на месте ДТП.

Жителя Саратовской области обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц). Законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Шиловский районный суд Рязанской области.

Напомним, смертельное ДТП с грузовиком в Рязанской области произошло в апреле.