Рязанский школьник отправился в детский лагерь в Северной Корее

Школьник из Скопина Александр Смолин отправился в детский лагерь «Сондовон», в котором стартовала международная смена «Движения первых».

Рязанский школьник отправился в детский лагерь в Северной Корее. Об этом сообщает региональный комитет по делам молодежи.

Школьник из Скопина Александр Смолин отправился в детский лагерь «Сондовон», в котором стартовала международная смена «Движения первых».

В смене участвуют школьники в возрасте от 14 до 17 лет, все они прошли конкурсный отбор. Чтобы пройти конкурс, нужно было снять видеоролик-самопрезентацию и написать эссе.

Участники «Движения первых» пробудут в «Сондовоне» до 2 августа. Для подростков подготовили масштабную образовательную и экскурсионную программу.

Фото с личной страницы Александра Смолина