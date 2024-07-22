Рязанские энергетики подготовились к работе в условиях непогоды

К реагированию готовы 109 бригад «Рязаньэнерго»: 336 человек, 182 единицы спецтехники.

Рязанские энергетики подготовились к работе в условиях непогоды. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщила пресс-служба горадминистрации.

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды, в филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности, который предполагает полную мобилизацию сил и средств.

«К реагированию готовы 109 бригад „Рязаньэнерго“: 336 энергетиков, 182 единицы спецтехники. В филиале работает оперативный штаб, проводится непрерывный мониторинг метеообстановки», — сказано в сообщении.

Сообщить о нарушениях электричества и повреждениях энергообъектов можно по круглосуточному телефону «Светлой линии 220» 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.

Напомним, ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение о ливнях и грозах.