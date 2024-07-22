Рязанская прокуратура внесла представление подрядчику школы в Олимпийском городке

Напомним, о том, что сроки окончания строительства школы перенесли, рассказали в начале июня. Школу планируют открыть в 2025 году.

Рязанская прокуратура внесла представление подрядчику школы в Олимпийском городке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В понедельник, 22 июля, сотрудники прокуратуры и администрации Рязани посетили стройку школы на 1100 мест в районе ЖК «Олимпийский».

Отмечается, что ее строительство осуществляется с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита.

«В ходе выезда с заказчиком и подрядчиком обсуждены проблемные вопросы, дана оценка проделанной работе. По результатам выезда установлены отставания по графику работ, в связи с чем руководителю подрядной организации внесено представление», — подчеркнули в сообщении.

Прокуратура поставила на контроль своевременность завершения работ и их качество.

Напомним, о том, что сроки окончания строительства школы перенесли, рассказали в начале июня. Школу планируют открыть в 2025 году. Ранее срок завершения строительства школы был назначен на декабрь 2024 года.