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Рязанцы показали разбитую дорогу на Касимовском шоссе
Глубина некоторых ям достигает 10 см.

Рязанцы показали разбитую дорогу на Касимовском шоссе. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил Telegram-канал «Типичная Рязань».

По словам автора ролика, участок находится между домами №№ 61, 63 и 57. На кадрах видно, что глубина ям местами доходит до 10 см.

«Вот такие буераки. Полностью вся дорога разбита», — поделился местный житель.