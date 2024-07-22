Рязанцы показали разбитую дорогу на Касимовском шоссе

Глубина некоторых ям достигает 10 см.

Рязанцы показали разбитую дорогу на Касимовском шоссе. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил Telegram-канал «Типичная Рязань».

По словам автора ролика, участок находится между домами №№ 61, 63 и 57. На кадрах видно, что глубина ям местами доходит до 10 см.

«Вот такие буераки. Полностью вся дорога разбита», — поделился местный житель.