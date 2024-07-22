Рязанцев предупредили о тумане

По информации синоптиков, на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

Рязанцев предупредили о тумане. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

По информации синоптиков, утром в понедельник, 22 июля, на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров.