Рязанца осудят за применение насилия к полицейскому

Пьяный мужчина не хотел проходить медицинское освидетельствование.

Рязанца осудят за применение насилия к полицейскому. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в феврале 2024 года 40-летний пьяный мужчина пытался избежать медицинского освидетельствования и применил силу в отношении сотрудника полиции. В результате инспектор получил травмы лица.

Суд признал дебошира виновным по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.