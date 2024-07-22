Рязанская область заняла 37 место в рейтинге регионов по количеству выданных ипотек. Соответствующее исследование опубликовало РИА Новости.
Средний размер такого кредита среди рязанцев составляет 3,41 миллиона.
Отмечается, что в регионе снижается популярность ипотеки, количество выдач сократилось на 15,5%.
Возглавляет рейтинг Тува. Вторую и третью строчки занимают Тюменская область и Ямало-Ненецкий АО.
Рязанская область заняла 37 место в рейтинге регионов по количеству выданных ипотек
Рязанская область заняла 37 место в рейтинге регионов по количеству выданных ипотек. Соответствующее исследование опубликовало РИА Новости.
Средний размер такого кредита среди рязанцев составляет 3,41 миллиона.
Отмечается, что в регионе снижается популярность ипотеки, количество выдач сократилось на 15,5%.
Возглавляет рейтинг Тува. Вторую и третью строчки занимают Тюменская область и Ямало-Ненецкий АО.