Россиянам рассказали о схеме мошенников «измена Родине»

По новой схеме мошенники сообщают жертве, что ее знакомый завладел ее счетами и спонсирует террористов. Потерпевшему предлагают перевести деньги на «резервный» счет.

Россиянам рассказали о схеме мошенников «измена Родине». Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

По новой схеме мошенники сообщают жертве, что ее знакомый завладел ее счетами и спонсирует террористов. Потерпевшему предлагают перевести деньги на «резервный» счет.

«Сообщать кому-то о происходящем запрещают, иначе «все будут подвязаны, и всех ждет до 20 лет за решеткой за измену родине», — отметили в сообщении.