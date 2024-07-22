Россиянам рассказали о схеме мошенников «измена Родине». Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».
По новой схеме мошенники сообщают жертве, что ее знакомый завладел ее счетами и спонсирует террористов. Потерпевшему предлагают перевести деньги на «резервный» счет.
«Сообщать кому-то о происходящем запрещают, иначе «все будут подвязаны, и всех ждет до 20 лет за решеткой за измену родине», — отметили в сообщении.
Россиянам рассказали о схеме мошенников «измена Родине»
Россиянам рассказали о схеме мошенников «измена Родине». Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».
По новой схеме мошенники сообщают жертве, что ее знакомый завладел ее счетами и спонсирует террористов. Потерпевшему предлагают перевести деньги на «резервный» счет.
«Сообщать кому-то о происходящем запрещают, иначе «все будут подвязаны, и всех ждет до 20 лет за решеткой за измену родине», — отметили в сообщении.