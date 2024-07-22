Россиян предупредили о случаях заражения личинками во время купания на пляже

По информации источника, при заражении тело покрывается волдырями и пятнами. Также медики рассказали, что проникшие в кровь церкарии могут попасть в легкие (это грозит легочным синдромом). При сильном заражении может развиться тяжелая анафилактическая реакция.

Россиян предупредили о случаях заражения личинками во время купания на пляже. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Случаи заражения личинками церкарий зафиксировали в Нижнем Новгороде. Там местные жители сначала купались на Светлоярском озере и в озере парка имени 777-летия города, после чего сталкивались с волдырями. Схожая ситуация — в ХМАО, там заболевшие плавали в водоеме в поселке Каменном Октябрьского района.

По информации источника, при заражении тело покрывается волдырями и пятнами. Также медики рассказали, что проникшие в кровь церкарии могут попасть в легкие (это грозит легочным синдромом). При сильном заражении может развиться тяжелая анафилактическая реакция.

Врачи предупредили, что «зуда купальщиков» можно избежать, не купаясь в неположенных местах.