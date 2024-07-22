Путин подписал закон, исключающий из компетенции полиции рассмотрение дел о некоторых правонарушениях. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно проекту, МВД больше не будет заниматься административными нарушениями распространения табачной продукции или табачных изделий, правил производства, хранения и продажи специальных средств для негласного получения информации, в области охраны собственности и окружающей среды, природопользования и обращения с животными, водного транспорта, а также предпринимательской деятельности.
Путин подписал закон, исключающий из компетенции полиции рассмотрение дел о некоторых правонарушениях
Путин подписал закон, исключающий из компетенции полиции рассмотрение дел о некоторых правонарушениях. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно проекту, МВД больше не будет заниматься административными нарушениями распространения табачной продукции или табачных изделий, правил производства, хранения и продажи специальных средств для негласного получения информации, в области охраны собственности и окружающей среды, природопользования и обращения с животными, водного транспорта, а также предпринимательской деятельности.