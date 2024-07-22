Путин подписал закон, исключающий из компетенции полиции рассмотрение дел о некоторых правонарушениях

Полиция также не будет составлять протоколы об административных нарушениях в области охраны собственности; охраны окружающей среды, природопользования и обращения с животными; в сельском хозяйстве и ветеринарии; связи и информации; предпринимательской деятельности и против порядка управления.