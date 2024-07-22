Полиция ищет свидетелей аварии, произошедшей на улице Интернациональной в Рязани

ДТП случилось 27 июня 2024 года, примерно в 18:43, около дома № 5.

Полиция ищет свидетелей аварии, произошедшей на улице Интернациональной в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

ДТП случилось 27 июня 2024 года, примерно в 18:43, около дома № 5 по улице Интернациональная.

Отмечается, что 53-летняя местная жительница на «Митсубиси» столкнулась с мопедом «Венто Смарт».

В результате водитель автомобиля, а также мопеда и его 28-летняя пассажирка обращались за помощью к медикам.

Если вы стали очевидцем данного происшествия или располагаете информацией по данному факту ДТП, просим обращаться в отдел № 4 Следственной части СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корп. 1 или по телефону (4912) 44-46-08.