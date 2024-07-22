Песков: заявление Зеленского о диалоге лучше, чем об исключении контактов с РФ

В Кремле добавили, что прежде нужно дождаться конкретных действий.

Заявление Зеленского о диалоге лучше, чем об исключении контактов с РФ. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Владимир Зеленский 20 июля заявил, что на второй конференции по украинскому конфликту Киев будет готов поговорить с Москвой. По его словам, необходимо идти на переговоры, если Украина хочет окончания конфликта. «Это, конечно, лучше, чем заявление о том, что какие-либо контакты исключаются. Конечно же, разговор о диалоге в той или иной риторике лучше, чем разговор о намерении воевать до последнего украинца», — отметил он. При этом пресс-секретарь президента России подчеркнул, что в Кремле пока не могут судить, о чем именно идет речь, и нужно дождаться конкретных действий.