Песков назвал приоритетные цели России
Представитель Кремля назвал достижение целей СВО и собственные заботы главным для России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал приоритетные цели России. Об этом пишет РИА Новости.
«Главное для нас — это наши заботы, наши достижения, наши проблемы. И главное, конечно, специальная военная операция и достижение тех целей, которые были поставлены», — сказал Песков.
Песков назвал приоритетные цели России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал приоритетные цели России. Об этом пишет РИА Новости.
«Главное для нас — это наши заботы, наши достижения, наши проблемы. И главное, конечно, специальная военная операция и достижение тех целей, которые были поставлены», — сказал Песков.
© RZN.info
Общество
https://www.rzn.info/news/society