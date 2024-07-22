Песков назвал приоритетные цели России

Представитель Кремля назвал достижение целей СВО и собственные заботы главным для России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал приоритетные цели России. Об этом пишет РИА Новости.

«Главное для нас — это наши заботы, наши достижения, наши проблемы. И главное, конечно, специальная военная операция и достижение тех целей, которые были поставлены», — сказал Песков.