Опубликован прогноз погоды в Рязанской области на 23 июля

В регионе ожидаются дожди и грозы.

В Рязанской области во вторник, 23 июля, ожидается до +27 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.

По информации синоптиков, в области ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ночью местами гроза. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман.

Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/c. При грозе местами порывы 12-17 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по области ночью +11, +16 градусов, днем +22, +27 градусов.