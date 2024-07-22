Стало известно, кто находился за рулем автомобиля, под колесами которого погиб волонтер отряда РязГМУ «Salus» имени Васильева Валентин Дмитриев. Информацию опубликовала «Новая газета-Рязань».
Авария произошла в пятницу, 19 июля. В некрологе, опубликованном в сообществе отряда, подробности ДТП указаны не были.
Журналисты смогли найти информацию о гибели велосипедиста между селами Новоселки и Окаемово в группе «Подслушано Рыбное». В комментариях под этим постом его автор попросил администраторов удалить публикацию.
«После этого к истории с таинственным ДТП подключились жители Рыбновского района, сообщившие, что на дороге между вышеупомянутыми населенными пунктами действительно в пятницу, 19 июля, черный джип подцепил и протащил велосипедиста. С их помощью мы отыскали этот черный джип. Он опечатан и стоит под деревом в городе Рыбное: рядом с отделением ГАИ и двухэтажками. Госномера на автомобиле „скручены“», — написали журналисты «Новой».
Как рассказал источник издания, за рулем находился Андрей Коськин — сын рязанского предпринимателя Игоря Коськина. Эту информацию РЗН. инфо подтвердил собственный источник.
«Новая газета-Рязань» назвала личность водителя, насмерть сбившего волонтера
Стало известно, кто находился за рулем автомобиля, под колесами которого погиб волонтер отряда РязГМУ «Salus» имени Васильева Валентин Дмитриев. Информацию опубликовала «Новая газета-Рязань».
Авария произошла в пятницу, 19 июля. В некрологе, опубликованном в сообществе отряда, подробности ДТП указаны не были.
Журналисты смогли найти информацию о гибели велосипедиста между селами Новоселки и Окаемово в группе «Подслушано Рыбное». В комментариях под этим постом его автор попросил администраторов удалить публикацию.
«После этого к истории с таинственным ДТП подключились жители Рыбновского района, сообщившие, что на дороге между вышеупомянутыми населенными пунктами действительно в пятницу, 19 июля, черный джип подцепил и протащил велосипедиста. С их помощью мы отыскали этот черный джип. Он опечатан и стоит под деревом в городе Рыбное: рядом с отделением ГАИ и двухэтажками. Госномера на автомобиле „скручены“», — написали журналисты «Новой».
Как рассказал источник издания, за рулем находился Андрей Коськин — сын рязанского предпринимателя Игоря Коськина. Эту информацию РЗН. инфо подтвердил собственный источник.