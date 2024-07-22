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«Новая газета-Рязань» назвала личность водителя, насмерть сбившего волонтера
Им оказался сын рязанского бизнесмена.

Стало известно, кто находился за рулем автомобиля, под колесами которого погиб волонтер отряда РязГМУ «Salus» имени Васильева Валентин Дмитриев. Информацию опубликовала «Новая газета-Рязань».

Авария произошла в пятницу, 19 июля. В некрологе, опубликованном в сообществе отряда, подробности ДТП указаны не были.

Журналисты смогли найти информацию о гибели велосипедиста между селами Новоселки и Окаемово в группе «Подслушано Рыбное». В комментариях под этим постом его автор попросил администраторов удалить публикацию.

«После этого к истории с таинственным ДТП подключились жители Рыбновского района, сообщившие, что на дороге между вышеупомянутыми населенными пунктами действительно в пятницу, 19 июля, черный джип подцепил и протащил велосипедиста. С их помощью мы отыскали этот черный джип. Он опечатан и стоит под деревом в городе Рыбное: рядом с отделением ГАИ и двухэтажками. Госномера на автомобиле „скручены“», — написали журналисты «Новой».

Как рассказал источник издания, за рулем находился Андрей Коськин — сын рязанского предпринимателя Игоря Коськина. Эту информацию РЗН. инфо подтвердил собственный источник.