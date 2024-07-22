Над Рязанью засняли необычное оптическое явление
Отмечается, что «ложное солнце» или «солнце с ушами» возникает из-за преломления солнечного света в кристалликах льда, которые парят в атмосфере.
Над Рязанью засняли необычное оптическое явление — паргелий. Об этом сообщается в группе «RZN.Astro».
Отмечается, что «ложное солнце» или «солнце с ушами» возникает из-за преломления солнечного света в кристалликах льда, которые парят в атмосфере.
Автор фото Аня Китаева.
Над Рязанью засняли необычное оптическое явление
Над Рязанью засняли необычное оптическое явление — паргелий. Об этом сообщается в группе «RZN.Astro».
Отмечается, что «ложное солнце» или «солнце с ушами» возникает из-за преломления солнечного света в кристалликах льда, которые парят в атмосфере.
Автор фото Аня Китаева.
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