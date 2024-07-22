На въезде в Рязань образовалась пробка

Затор образовался на въезде со стороны Солотчи.

На въезде в Рязань образовалась пробка. Об этом сообщил Telegram-канал «Рязанский репортер».

«Гигантский затор со стороны Солотчи», — указано в публикации.