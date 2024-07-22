На въезде в Рязань образовалась пробка
Затор образовался на въезде со стороны Солотчи.
На въезде в Рязань образовалась пробка. Об этом сообщил Telegram-канал «Рязанский репортер».
«Гигантский затор со стороны Солотчи», — указано в публикации.
На въезде в Рязань образовалась пробка
На въезде в Рязань образовалась пробка. Об этом сообщил Telegram-канал «Рязанский репортер».
«Гигантский затор со стороны Солотчи», — указано в публикации.
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