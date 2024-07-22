На улице Новоселов в Рязани заметили машины экстренных служб

В пресс-службе регионального ГУ МЧС заявили, что две пожарные машины выезжали на сообщение о пожаре в квартире на улице Новоселов. Вызов оказался ложным.

На улице Новоселов в Рязани заметили машины экстренных служб. Об этом очевидцы сообщили в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».

«Что-то происходит на улице Новоселов у дома № 54 корпус 1. Кто в курсе?», — подписали рязанцы.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС заявили, что две пожарные машины выезжали на сообщение о пожаре в квартире на улице Новоселов. Вызов оказался ложным.