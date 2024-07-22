На мужчину, прописавшегося в Михайловском районе из-за «чернобыльских» выплат, завели дело

Участковый выяснил, что злоумышленник фактически жил в Московской области. От Пенсионного фонда России он получил около 25 тысяч рублей.

На жителя Подмосковья, прописавшегося в Михайловском районе и получившего нелегальные «чернобыльские» выплаты, возбудили уголовное дело. Об этом сообщило региональное УМВД.

Полицейские установили, что 45-летний мужчина зарегистрировался в одном из сел Михайловского района, входящее в перечень населенных пунктов, находящихся в зоне радиоактивного загрязнения из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС. Мужчине назначили социальную выплату.

Участковый выяснил, что злоумышленник фактически жил в Московской области. От Пенсионного фонда России он получил около 25 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело о мошенничестве при получении выплат.