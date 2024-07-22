На четырех рязанских улицах отключили холодную воду

Ресурса не будет до 17:00.

На четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».

Отмечается, что ресурса не будет в связи с ремонтными работами на водопроводе до 17:00 по адресам: