На четырех рязанских улицах отключили холодную воду
Ресурса не будет до 17:00.
На четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».
Отмечается, что ресурса не будет в связи с ремонтными работами на водопроводе до 17:00 по адресам:
- ул. Вишневая д. 8, 10, 12, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26 (частный сектор);
- ул. Котовского д. 1/3;
- ул. Кутузова д. 12 корп.1;
- ул. Щорса д. 1, 5.
На четырех рязанских улицах отключили холодную воду
На четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».
Отмечается, что ресурса не будет в связи с ремонтными работами на водопроводе до 17:00 по адресам:
- ул. Вишневая д. 8, 10, 12, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26 (частный сектор);
- ул. Котовского д. 1/3;
- ул. Кутузова д. 12 корп.1;
- ул. Щорса д. 1, 5.
© RZN.info
Общество
https://www.rzn.info/news/society