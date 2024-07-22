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На четырех рязанских улицах отключили холодную воду
Ресурса не будет до 17:00.

На четырех рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщает МП «Водоканал города Рязани».

Отмечается, что ресурса не будет в связи с ремонтными работами на водопроводе до 17:00 по адресам:

  • ул. Вишневая д. 8, 10, 12, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26 (частный сектор);
  • ул. Котовского д. 1/3;
  • ул. Кутузова д. 12 корп.1;
  • ул. Щорса д. 1, 5.