Госавтоинспекция Рязанской области анонсировала рейд для пешеходов

Кроме того, полицейские проверят водителей средств индивидуальной мобильности.

Госавтоинспекция Рязанской области анонсировала рейд для пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что мероприятия пройдут в оживленных местах, где пешеходы часто нарушают правила дорожного движения.

Кроме того, полицейские проверят водителей средств индивидуальной мобильности.