Госавтоинспекция Рязанской области анонсировала рейд для пешеходов
Кроме того, полицейские проверят водителей средств индивидуальной мобильности.
Госавтоинспекция Рязанской области анонсировала рейд для пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Отмечается, что мероприятия пройдут в оживленных местах, где пешеходы часто нарушают правила дорожного движения.
Кроме того, полицейские проверят водителей средств индивидуальной мобильности.
Госавтоинспекция Рязанской области анонсировала рейд для пешеходов
Госавтоинспекция Рязанской области анонсировала рейд для пешеходов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Отмечается, что мероприятия пройдут в оживленных местах, где пешеходы часто нарушают правила дорожного движения.
Кроме того, полицейские проверят водителей средств индивидуальной мобильности.
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