Главком ВСУ Сырский заявил о проблемах на фронте

По его словам, украинская армия не может уничтожать разведывательные беспилотники российских сил.

Главком ВСУ Сырский заявил о проблемах на фронте. У армии Украины наблюдается тотальный дефицит зенитных ракет малой дальности. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ не могут уничтожать разведывательные беспилотники российских сил.

Кроме того, Сырский сообщил, что на многих участках фронта идут ожесточенные бои.