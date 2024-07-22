Главком ВСУ Сырский заявил о проблемах на фронте
По его словам, украинская армия не может уничтожать разведывательные беспилотники российских сил.
Главком ВСУ Сырский заявил о проблемах на фронте. У армии Украины наблюдается тотальный дефицит зенитных ракет малой дальности. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, ВСУ не могут уничтожать разведывательные беспилотники российских сил.
Кроме того, Сырский сообщил, что на многих участках фронта идут ожесточенные бои.
Главком ВСУ Сырский заявил о проблемах на фронте
Главком ВСУ Сырский заявил о проблемах на фронте. У армии Украины наблюдается тотальный дефицит зенитных ракет малой дальности. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, ВСУ не могут уничтожать разведывательные беспилотники российских сил.
Кроме того, Сырский сообщил, что на многих участках фронта идут ожесточенные бои.
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