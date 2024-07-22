Глава Минобрнауки предложил оставить общежития только для малоимущих студентов

Валерий Фальков заявил, что цены на проживание «абсолютно неадекватны» затратам на содержание общежитий. По мнению министра, должен быть еще один статус жилья для студентов — «с разумной ценой».