Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о ливнях и грозах

По информации синоптиков, непогода сохранится до утра вторника, 23 июля.

Рязанцев предупредили о грозе и ливнях. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС.

По данным синоптиков, во второй половине 22 июля в области ожидаются местами ожидаются грозы, кратковременные дожди, местами сильные, местами ливни, при грозе порывы ветра 12-17 м/с, в отдельных районах град. Непогода сохранится до ночи 23 июля.

Также ночью и утром 23 июля местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров.