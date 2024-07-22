Аналитика МТС: рязанцы оказались одними из самых активных гостей фестиваля «Толстой» в Ясной Поляне

МТС с помощью геоаналитической платформы Геоэффект проанализировала туристический поток на VIII театральном фестивале «Толстой», который проходил в музее-усадьбе «Ясная Поляна» под Тулой с 5 по 7 июля. Трехдневная программа привлекла зрителей из 35 стран, собрав более 12 тысяч человек. Общий турпоток в дни фестиваля вырос за год на 7%. В числе самых активных зрителей оказались и приезжие из Рязанской области.

По данным Big Data МТС, из числа стран дальнего зарубежья больше всего туристов прибыло из Австрии, Нидерландов и Китая, вместе они составили 72% от этого турпотока. В числе иностранных гостей также отмечены приезжие из Индии, Индонезии и Камбоджи, США, Бразилии и Аргентины. За год география «Толстого» расширилась с 30 до 35 стран мира, а турпоток из них в Ясную Поляну вырос на 7%, как и в целом общий поток приезжих на фестиваль.

Творчество Льва Николаевича Толстого из числа российских туристов привлекло больше всего гостей из Москвы и Московской области — из столичного региона приехал каждый пятый зритель. В ТОП регионов-доноров также вошли Рязанская, Калужская область, Санкт-Петербург, Орловская, Белгородская, Курская область и Краснодарский край — всего в списке 71 регион, почти как год назад. Самые далекие гости прибыли почти за 10 тысяч километров с Чукотки, Сахалина, Приморья и Хабаровского края. Туляки же активнее всего ехали помимо самой Тулы из Щекинского и Плавского районов, а также Новомосковска, Ефремова и Алексина.

Программа трехдневного фестиваля «Толстой» в этом году включала более 100 мероприятий, в их числе были спектакли — детские и взрослые, кинопоказы, лекции, мастер-классы, квесты и многое другое. Центральным событием фестиваля стал спектакль Александринского театра по мотивам романа Льва Толстого «Воскресение» в постановке главного режиссера театра Никиты Кобелева, его показывали два дня — 5 и 6 июля.

Самым многолюдным был второй день «Толстого», который посетили 36% всех гостей за время его проведения. В этот день впервые на фестиваль из Швейцарии прилетела правнучка великого русского писателя, старейшина большого семейства потомков Льва Николаевича, 87-летняя Марта Альбертини. Она в публичном интервью своей племяннице Фекле Толстой рассказала о бабушке Татьяне Львовне Толстой и матери Татьяне Михайловне Сухотиной-Альбертини. Также посетителей привлек интерактивный моноспектакль «Пчеловод», который прошел 6 июля на мемориальной пасеке в яблоневом саду, где зрителям не потребовались бинокли и веера, как в обычном театре. Вслед за актером они облачились в костюмы пчеловода. А средний пруд Ясной Поляны в этот день стал концертной площадкой для известного пианиста Риада Маммадова, игра на рояле на водной глади выглядела сюрреалистично.

На театральном фестивале больше всего туристов все три дня выбирали время для посещения с полудня до 20 часов, причем по сравнению с прошлым годом продолжительность пребывания в Ясной Поляне выросла: если в 2023 году на три часа и дольше оставался каждый 9-й турист, то в 2024 году — уже каждый седьмой.

«Рязанцы активно путешествуют в соседние регионы и этот туристический обмен постоянно растет. Жители нашей области выезжают ежегодно на театральный фестиваль „Толстой“ и в Ясную Поляну в целом круглый год, к нам туристы едут на фестиваль воздухоплавания „Небо России“, который в этом году пройдет с 4 по 12 августа, и на другие мероприятия. Рост турпотока напрямую связать с активностью событийного туризма и работой с целевой аудиторией. Один из инструментов — это цифровой портрет туриста, который выдает Big Data МТС. Благодаря этому можно понять, какие ожидания есть у приезжих, какова туристическая нагрузка на площадку и регион в целом, оценить достаточность инфраструктуры и помочь в планировании логистики и анонсирования новых мероприятий событийного календаря. В данном случае проработка аудитории комплексная, поэтому география и форматы программы планомерно расширяются», — прокомментировал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

Фото: музей-усадьба Ясная Поляна