Жители рязанской деревни 13 лет добиваются решения проблемы с питьевой водой

По словам автора поста, жители деревни ездят за водой в соседний населенный пункт. Они обращались к главе администрации Шацкого района. Тот объяснил, что деньги выделили, но подрядчика найти не могут.

В деревне Наша Шацкого района 13 лет нет питьевой воды. Жители просят решить их проблему. Пост об этом появился в воскресенье, 21 июля, в Telegram-канале «Рязань».

По словам автора поста, жители деревни ездят за водой в соседний населенный пункт. Они обращались к местным властям. Те объяснили, что деньги на проведение работ выделили, но подрядчика найти не могут.

Автор поста добавила, что в 2021 году жители деревни обращались к президенту Дмитрию Медведеву [нынешний заместитель председателя Совбеза]. Позже в Шацкий район приезжал замруководителя главы администрации президента Александр Беглов [нынешний губернатор Санкт-Петербурга]. Жители показали ему ведро воды из колодца, «в котором из-за наличия песка и ила не было видно дна». Тогда Беглов поручил местным властям провести централизированное водоснабжение.

Однако, как уточнили в посте, проблема осталась нерешенной, из-за чего некоторые жители начали уезжать из деревни.