В Спасском районе утонул мужчина
В 09:20 из реки Ока спасателями ПСС Спасского района поднято тело мужчины.
В воскресенье, 21 июля, вблизи населенного пункта Шатрище Спасского района утонул мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В 9:20 из Оки спасатели поисково-спасательной службы достали тело 46-летнего мужчины. По данным ведомства, он плавал в месте, не оборудованном для купания.
Позже выяснилось, что в Спасском районе утонул житель Москвы.
В Спасском районе утонул мужчина
В воскресенье, 21 июля, вблизи населенного пункта Шатрище Спасского района утонул мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В 9:20 из Оки спасатели поисково-спасательной службы достали тело 46-летнего мужчины. По данным ведомства, он плавал в месте, не оборудованном для купания.
Позже выяснилось, что в Спасском районе утонул житель Москвы.
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