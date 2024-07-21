В Спасском районе утонул мужчина

В 09:20 из реки Ока спасателями ПСС Спасского района поднято тело мужчины.

В воскресенье, 21 июля, вблизи населенного пункта Шатрище Спасского района утонул мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В 9:20 из Оки спасатели поисково-спасательной службы достали тело 46-летнего мужчины. По данным ведомства, он плавал в месте, не оборудованном для купания.

Позже выяснилось, что в Спасском районе утонул житель Москвы.