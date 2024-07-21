В Спасском районе на Оке утонул москвич
Рязанский МСО проводит проверку после смерти жителя Москвы 1978 года рождения.
В Спасском районе на Оке утонул москвич. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
Рязанский МСО проводит доследственную проверку после смерти жителя Москвы 1978 года рождения.
Напомним, мужчина утонул в воскресенье, 21 июля. Как сообщала пресс-служба регионального ГУ МЧС, мужчина плавал в запрещенном для купания месте.
В Спасском районе на Оке утонул москвич
В Спасском районе на Оке утонул москвич. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
Рязанский МСО проводит доследственную проверку после смерти жителя Москвы 1978 года рождения.
Напомним, мужчина утонул в воскресенье, 21 июля. Как сообщала пресс-служба регионального ГУ МЧС, мужчина плавал в запрещенном для купания месте.
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