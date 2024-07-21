В Спасском районе на Оке утонул москвич

Рязанский МСО проводит проверку после смерти жителя Москвы 1978 года рождения.

В Спасском районе на Оке утонул москвич. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Рязанский МСО проводит доследственную проверку после смерти жителя Москвы 1978 года рождения.

Напомним, мужчина утонул в воскресенье, 21 июля. Как сообщала пресс-служба регионального ГУ МЧС, мужчина плавал в запрещенном для купания месте.